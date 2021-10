Domenica è stato il turno della squadra maschile di affrontare il derby d'Italia, sabato sarà quello delle Women. La squadra femminile della Juventus dopodomani alle 14:30 farà visita all'Inter dell'ex coach Rita Guarino. Una partita che non è sentita come la controparte degli uomini, ma è sicuramente una sfida delicata da non sbagliare. Le bianconere sono impegnate in un serrato testa a testa col Sassuolo per lo scudetto, e oggi si sono allenatein vista dell'Inter: