La notizia emersa in queste ultime ore è una di quelle che sorride alla Juve Women ma che al tempo stesso condanna le ragazze dell'Arsenal da qui al termine della stagione, almeno. Come si può apprenere sul sito ufficiale del club inglese infatti, la calciatrice Beth Mead ha subito la rottura del legamento crociato e di conseguenza sarà costretta a fermarsi per un periodo previsto tra i 6 e gli 8 mesi. E' un colpo durissimo per l'Arsenal non solo per quello che sarà il campionato, ma anche in'ottica del doppio confronto di Champions contro la Juve, con le Gunners che dovranno rinunciare alla loro pedina migliore.