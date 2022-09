Domani alle ore 14.30 laWomen di Joescenderà in campo contro ilal Mapei Stadium. Non saranno della gara Ariannae Sara Björkche non sono state convocate, oltre a Barbaraancora alle prese con l'infortunio muscolare.con l'obiettivo di riaverle al meglio per il ritorno di Women's Champions League mercoledì sera ad Alessandria contro il Køge. Per la gara rientrerà però il capitano Sara Gama.