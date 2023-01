LaWomen si appresta a scendere in campo domenica alle 12.30 allo stadio Ugo Gobbato did'Arco. La gara però si terrà a porte chiuse, in quanto lo stadio della cittadina campana presenta dei limiti strutturali per cui non è concesso l'ingresso dei tifosi. Una brutta notizia per la squadra bianconera che anche in trasferta riesce sempre a raccogliere una cornice di pubblico. Notizia peggiore per i supporter che avevano già pianificato il viaggio nella città campana per seguire la squadra e a cui sarà impedito.