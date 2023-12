Oggi alle 15 scenderà in campo alWomen a Biella contro il Pomigliano. Joe Montemurro dovrà fare a meno di Cristianae Paulina, il tecnico bianconero può però sorridere: è recuperata Barbara, che si è allenata in settimana con la squadra e sarà a disposizione. Resta il dubbio su chi sarà il riferimento offensivo, chi ha già ricoperto questo ruolo agli ordini di Montemurro sono Sofiae Lindsey, la francese sta attraversando un magic moment, quindi non è da escludere il suo impiego in ruolo inedito.