Mancano poco più di tre ore al calcio d'inizio della gara tra Fiorentina e Juventus nel nuovissimo Viola Park. Tra le fila delle bianconere sembrano non recuperare per questa gara Sofiache sembrava potesse recuperare ma stando alle ultime indiscrezioni non dovrebbe esserci e Federica, nuovamente alle prese con il problema al piede che è tornato a farsi sentire dopo l'apparizione in Coppa Italia contro il Chievo Verona. Chi dovrebbe rientrare però è Lindache ha smaltito la contusione alla tibia. Una straniera però si accomoderà in panchina, da regolamento FIGC devono essere 10 in distinta, la Juventus come noto ne ha undici. Qualche ora ancora e gli ultimi dubbi saranno sciolti.