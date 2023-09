Dopo la grande delusione in Champions League laè pronta a fare il suo esordio in Serie A femminile, nel match di sabato 16 settembre alle 15.00 contro il. In attesa del fischio d'inizio, che tra l'altro coinciderà con quello di Juve-Lazio, è stata designata la squadra arbitrale: a dirigere la sfida sarà il signor Gabrieledella sezione di Lecce, affiancato dagli assistenti Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale; scelto come quarto uomo Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila.