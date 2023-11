Mancano poche ore al calcio d'inizio della gara tra laWomen ed ilWomen in programma alle 20.30 allo Stadio Ferruccio di. Bianconere che devono riscattare la sconfitta rimediata una settimana fa a Biella contro la Roma che ora è in testa alla classifica. Rispetto alle ultime apparizioni Joe Montemurro potrebbe cambiare qualcosa. Tra le fila delle bianconere qualcosa potrebbe cambiare, in particolare nel reparto offensivo. Magari potrebbe essere la giornata giusta per vedere all'opera Paolina. Potrebbero rientrare rispetto alla gara contro la Roma anche Federicache si è allenata per tutta la settimana con il gruppo squadra e anche Martinache però durante la settimana ha svolto differenziato. Certamente invece non sarà della gara Barbarache ha rimediato una lesione di basso grado alla coscia destra, si parla di circa un mese di stop per lei.