L'allenatore del Lione, Jean-Luc Vasseur, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Champions League contro la Juventus Women: "Quella di domani è una partita da vincere. Dobbiamo concludere l'anno in maniera positiva e passare il turno. Dobbiamo cancellare i 2 gol presi all'andata, abbiamo sempre in mente di vincere le partite, contiamo su tutte le calciatrici del gruppo. Ci tengo anche a rendere omaggio a Gerard Houllier. Condoglianze a chi gli è vicino, mi ha lanciato come giocatore professionista, era una persona brillante".