For her outstanding October performances, @ValeCernoia7 has been named @assocalciatori Player of the Month.



Congrats, Vale! pic.twitter.com/xHowonMQwB — Juventus Women (@JuventusFCWomen) November 16, 2021

, giocatrice della Juventus Women, è stata nominatadall'lo scorso 9 novembre. Il club bianconero, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato la foto della centrocampista al momento della consegna del premio.Queste ledell'Assocalciatori: "In molte azioni di gioco della Juventus Women c’è il piede di Valentina Cernoia,. Sia quando parte da titolare sia quando subentra dalla panchina, la centrocampista delle Women riesce a imprimere al reparto, grazie a un piede preciso e efficace, che si consuma nei passaggi al centrocampo, nei cross da fondo e nelle punizioni magistrali.. Valentina Cernoia sa variare: contro la, Cernoia sveglia la squadra sotto 1-0, quando alza la testa per imbeccare Cristiana Girelli con un cross sul secondo palo che è la prima vera occasione per la Juventus per afferrare il pareggio e anche se il gol non arriva in quel momento, la squadra cambia passo. Contro il, questa volta ai limiti dell’area in posizione defilata sulla sinistra, il suo cross trova Arianna Caruso per l’1-0 e poi si fa trovare pronta sotto porta per il definitivo 2-0. Infine, in casa dell’, Valentina Cernoia non segna, non fa assist, ma orchestra i movimenti del centrocampo, dà il ritmo e scrive la melodia, quando serve il pallone verso sinistra che finirà con il gol dell’1-0 o quando è ildel centrocampo, con le sue geometrie e la completezza della sua visione di gioco".