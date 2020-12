Inarrestabile, invincibile, imbattibile. Da quando è nata la Juve Women sta dominando la scena italiana, conquistando trofei e inanellando successi, lasciando agli altri club solo le briciole. Investimenti, idee, talento e programmazione alla base delle vittorie e la convinzione di una squadra che ora non si ferma più. E i dati certificano tutto questo. Come scrive Opta: "1 - La Juventus FC Women è l'unica squadra che terminerà imbattuta l'anno solare 2020 in Serie A Femminile, con 15 successi e un pareggio. Compatta".