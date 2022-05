Fuori dall'undici titolare, fuori dalle riserve in panchina. Martina Lenzini sarà a disposizione per la finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma. La bianconera, come si vede anche nell'ultimo video pubblicato dal club, ha seguito la squadra a Ferrara ed è costretta a muoversi in stampelle. Per lei un problema muscolare, all'adduttore, che le impedirà di concludere la stagione sul terreno di gioco.