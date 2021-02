Grazie ad una netta vittoria per 5 a 0 contro l'Empoli, la Juventus Women ha conquistato l'accesso alla semifinale di Coppa Italia femminile. Una prestazione pressoché perfetta che ha cancellato gli errori dell'andata che terminò 5 a 4 per le bianconere in totale sofferenza. Per celebrare la vittoria, l'account social dedicato alle Women ha condiviso una filastrocca e un augurio: "Le rose sono rosse, la Juve ha indossato il blu, oggi le bianconere hanno conquistato la semifinale, buon San Valentino a voi".