A oltre un anno e mezzo di distanza dall'ultimo stage a causa della lunga pausa dovuta alla pandemia, la Nazionale Under 23 Femminile tornerà a radunarsi dal 17 al 21 settembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.Sono 24 le calciatrici convocate dal tecnico Selena Mazzantini, che si raduneranno nel pomeriggio di venerdì 17 settembre per sostenere il mattino seguente la prima delle otto sedute di allenamento in programma.L'elenco delle convocatePortieri:, Alessia Capelletti (Empoli), Camilla Forcinella (Fiorentina Women's);Difensori: Maria Luisa Filangieri (Sassuolo), Beatrice Merlo (Internazionale Milano), Benedetta Orsi (Sassuolo), Vanessa Panzeri (Pomigliano), Tecla Pettenuzzo (Roma), Erika Santoro (Sassuolo), Bianca Vergani (Internazionale Milano), Martina Zanoli (Fiorentina Women's);Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Michela Catena (Fiorentina Women's), Sofia Colombo (Napoli), Bianca Fallico (Sampdoria), Giada Greggi (Roma), Alice Regazzoli (Internazionale Milano), Martina Tomaselli (Sassuolo);Attaccanti: Sara Baldi (Fiorentina Women's), Asia Bragonzi (Empoli), Michela Giordano (Sampdoria), Miriam Longo (Milan), Margherita Monnecchi (Fiorentina Women's), Marta Pandini (Internazionale Milano).Staff – Tecnico: Selena Mazzantini; Assistente tecnico: Elena Proserpio Marchetti; Preparatore atletico: Luca Bossi; Preparatore dei portieri: Silvio Gonella; Medico: Ferdinando Iannotti; Fisioterapista: Giusy Miranda; Segretario: Aldo Blessich.