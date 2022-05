Per ora ci si può limitare ai festeggiamenti, dopo il triplete italiano centrato domenica con la vittoria della Coppa Italia. A breve, però, si dovrà tornare al lavoro anche nell'ufficio di Stefano Braghin, che per la Juventus Women ha annunciato la volontà di "cambiare molto poco", facendo qualche aggiustamento dove necessario senza però stravolgere il gruppo. Per rinforzare una rosa già competitiva ma con forti ambizioni soprattutto in Europa, secondo Tuttosport, è lecito immaginare un colpo da novanta: il reparto di maggior interesse è il centrocampo, ma stando al quotidiano "potrebbe essere molto utile puntare su un esterno potente in entrambe le fasce, come Bacha del Lione".