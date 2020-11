Non solo la squadra maschile, ma anche la Juventus Women si caratterizza per l'attenzione ai giovani talenti italiani, da avere sotto la propria egida e far maturare in prestito in altre squadre. Tra questi la 19enne Asia Bragonzi, che sta contribuendo in maniera decisiva al campionato del Verona in questo inizio di Serie A femminile. L'attaccante ha un contratto con la Juventus fino al 2022 e si trova all'Hellas in prestito. E oggi può festeggiare la vittoria del premio Golden Girl 2020, indetto da Tuttosport, come migliore giocatrice italiana Under 21.