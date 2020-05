#OnThisDay in 2019, the Bianconere were handed their Scudetto trophy at Allianz Stadium. #Here2Stay pic.twitter.com/MZcO3RR2zT — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) May 19, 2020

Un anno fa una. Le ragazze bianconere alzavano al cielo il secondo scudetto della loro storia, nello stesso giorno in cui anche ci colleghi maschi festeggiavano il tricolore, vinto nella stessa stagione. Una serata storica, la seconda in pochi mesi. Ad aprile, infatti, le ragazze di Rita Guarino avevano giocato la prima partita nella storia del calcio femminile in uno stadio da 40.00 persone, tutto esaurito. Un anno fa la soddisfazione di mostrare a tutto il popolo bianconero i risultati del loro sacrificio.