A round of applause to @PeyraudMagnin18, who won the Tournoi de France with Les Bleues! pic.twitter.com/X1CiEydubp — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 22, 2023

Una vittoria per Pauline Peyraud-Magnin con la nazionale francese. L'estremo difensore della Juventus Women ha vinto il Tournoi de France. Due vittorie rispettivamente ai danni di aDnimarca e Uruguay e un pari contro la Norvegia. Per PPM due gare disputate e zero reti subite.