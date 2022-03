Record su record per la Juventus Women. Le immagini della vittoria delle bianconere contro il Lione sono ancora ben presenti davanti agli occhi di tutti i tifosi, che ora possono applaudire la squadra di Joe Montemurro anche per un altro primato: come riporta Opta, se si escludono le gare di qualificazione la Juve è la prima squadra italiana a essere rimasta imbattuta in cinque gare di fila nella Champions League femminile, con tre vittorie e due pareggi.