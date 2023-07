Una stagione da protagonista in Serie B con la maglia dell'Hellas Verona Women per l'ex capitano della formazione primavera dellaWomen Alice. La centrocampista si è messa in mostra ed ora, come appreso dalla nostra redazione, è pronta alla sua prima avventura in Serie A. La giocatrice nella prossima stagione, vestirà la maglia del neopromossoFemminile salvo clamorosi colpi di scena. Proseguirà dal capoluogo campano quindi la crescita di Alice.