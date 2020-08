Ieri la Juventus Women ha vinto una partita al cardiopalma contro l'Empoli, 4-3 in pieno recupero grazie al rigore trasformato da Cristiana Girelli. Un'altalena di emozioni per il debutto stagionale in casa. Dopo la partita il portiere Laura Giuliani ha celebrato sui social con una battuta, ironizzando sul tipico slogan juventino: "Più 'fino alla fine' di così..." ha scritto la Giuliani, con la foto del saluto di gruppo finale delle ragazze bianconere davanti agli spalti. La Juve femminile ha iniziato il campionato battendo il Verona 2-0 e ieri l'Empoli. Prossimo avversario il San Marino.