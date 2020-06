La Juventus Women si allenerà oggi per l'ultima volta in stagione. Le calciatrici bianconere sono pronte a scendere in campo a Vinovo. Il tutto in attesa di sapere se verrà assegnato lo scudetto a tavolino dopo la sospensione del campionato.Intanto le Women si allenano per l'ultima volta nel 2019-20. Una stagione troppo strana per essere vera ma che le bianconere stavano dominando.