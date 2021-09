Le parole, ai canali ufficiali del club, del tecnico dell'femminile, Fabio, in vista della sfida di domani contro la: "Ho visto quello che vedo sempre quando affrontiamo squadre come la Juventus. C’è la consapevolezza che avremo davanti giocatrici molto forti ed in questi frangenti è semplice trovare le motivazioni e la giusta attenzione: c’è voglia di fare bene e mettersi in evidenza. Sappiamo che sarà una partita complicata da affrontare, consce di quello che dovremo fare in campo: una gara di grande collaborazione tra tutte sia in fase di possesso palla che in quella di non possesso. Vedo la squadra desiderosa di farsi trovare pronta. Partite come quella di domani sono quelle che ti fanno veramente crescere. Mi attendo una grande prestazione da parte delle ragazze".