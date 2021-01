La Juventus Women, battendo largamente Pink Bari e Pomigliano nel gironcino, ha effettuato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia femminile. L'avversaria era già nota: l'Empoli. Quello che ancora rimaneva da stabilire erano le date e gli orari esatti degli incontri di andata e ritorno. Ora ci sono anche quelli: andata sabato 30 gennaio Empoli-Juve (ore 14.30 al centro sportivo di Monteboro, vicino alla città toscana); ritorno sabato 13 febbraio Juve-Empoli, sempre alle 14.30, a Vinovo.

Curiosamente, in mezzo a queste due partite, Empoli e Juventus si affronteranno anche in campionato il weekend del 6-7 febbraio. Quindi ci giocherà tre volte la stessa partita in 15 giorni: le prime due volte a Monteboro, la terza a Vinovo.