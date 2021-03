Scampato pericolo per Cristiana Girelli, uscita malconcia nella partita persa con la Roma in Coppa Italia femminile sabato scorso: la bomber bianconera è a disposizione di Rita Guarino, che l'ha inserita nell'elenco delle 23 convocate per la partita di campionato in programma domani alle 14:30 sul campo della Fiorentina.

LE CONVOCATE DELLA JUVENTUS WOMEN



42 Bacic



99 Berti



13 Boattin



26 Caiazzo



21 Caruso



7 Cernoia



4 Galli



3 Gama



33 Giordano



10 Girelli



1 Giuliani



17 Hurtig



2 Hyyrynen



5 Ippolito



14 Pedersen



8 Rosucci



23 Salvai



32 Sembrant



12 Lundorf



36 Soggiu



20 Maria Alves



9 Staskova



19 Zamanian