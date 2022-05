La Juventus Women dopo aver annunciato il rinnovo di Linda Sembrant e Sofie Junge Pedersen annuncia il doppio rinnovo: quello di Lisa Boattin e Pauline Peyraud-Magnin. Entrambe rimarranno alla Juventus Women fino al 2024 e firmano con Madama il loro primo contratto professionistico in Italia.



BOATTIN - Lisa è stata la prima giocatrice a firmare nel luglio 2017 il contratto con la Juventus Women. La prossima sarà la sua sesta stagione in bianconero, tifosa juventina da sempre da piccola si ispirava a Pavel Nedved. Nella giornata di oggi per altro è stata eletta come miglior giocatrice assoluta della Serie A appena conclusa.



PEYRAUD-MAGNIN - Portiere francese che ha avuto il compito di sostituire Laura Giuliani dalla scorsa estate. Ha sempre stupito con le sue prodezze e le maglie da super eroe indossate sotto la maglia da gara. Celebre quella da Hulk dopo aver parato il rigore decisivo in Supercoppa Italiana. Entrambe rimarranno alla Juventus Women per altre due stagioni e continuare a scrivere la storia.