Aggiornamenti in merito al calendario della. Innanzitutto la sfida a Seregno contro il, valida per la 7^ giornata di Serie A femminile e inizialmente in programma per lunedì 13 novembre alle 18.00, è stata anticipata a domenica 12 alle 20.30. Resi noti dalla FIGC, inoltre, date e orari degli impegni successivi: la squadra bianconera affronterà l'in casa domenica 19 novembre, ilin trasferta il 26 novembre e ilancora a Biella sabato 9 dicembre; tutte queste tre sfide avranno inizio alle 15.00.