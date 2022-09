The official dates when we'll face our Danish adversaries!

Ufficiali date e orari della doppia sfida andata-ritorno dellacontro le danesi del, valida per il secondo turno preliminare difemminile. Le bianconere giocheranno la prima gara in trasferta e la seconda in casa, allo Stadio Moccagatta di Alessandria dove è solita scendere in campo anche la Next Gen. Ecco il tweet del club con tutti i dettagli del programma.