La FIGC Femminile ha reso note date ed orari di settima ed ottava giornata del girone di ritorno di Serie A femminile Ebay. La Juventus Women in queste due gare affronterà Como a Biella in casa e Inter in trasferta all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Queste le date e gli orari delle due gare.7ª giornata | Girone di ritorno – Prima Fase | Juventus Women–Como Women -> domenica 11 febbraio 2024, ore 18:00;8ª giornata | Girone di ritorno – Prima Fase | Inter–Juventus Women -> mercoledì 14 febbraio 2024, ore 19:00.