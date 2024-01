LaWomen scenderà in campo domani in Coppa Italia per la gara contro la. Avversarie ostiche le blucerchiate, uniche insieme alla Roma ad aver sconfitto la squadra allenata da Joe Montemurro in questa Serie A femminile complice il gol allo stadio Sciorba di Asia Bragonzi, poi tornata a Torino. Domani però la gara non si disputerà alle 17 come inizialmente comunicato ma il calcio d'inizio sarà alle ore 15. Variazione anche per quanto riguarda il campo di gara, inizialmente scelto lo stadio Silvio Piola di Vercelli, oggi invece ufficializzata la gara allo stadio Sciorba di Genova. Due novità quindi verso la gara di domani.