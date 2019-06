Bragonzi and Bellucci pen in professional contracts

Bragonzi e Bellucci con le Juventus Women fino al 2022!

Laha annunciato altri due rinnovi, quelli di, calciatrici della Primavera che entreranno ufficialmente a far parte della prima squadra.- I due gioielli del vivaio bianconero, vincitrici del Torneo di Viareggio con la Primavera,. Asia Bragonzi andrà a impreziosire l’attacco stellare a disposizione di Rita Guarino. Per lei, che ha scelto la maglia numero 22, già due reti messe a segno nelle sei presenze in prima squadra tra Serie A e Coppa Italia. Quattro invece i gettoni tra campionato e coppa per Melissa Bellucci, tra cui spicca l’esordio alla prima giornata di Serie A con il Chievo; un rinforzo di qualità a centrocampo, che vestirà invece la maglia numero 31. A loro va il nostro augurio per un’altra stagione di successi in bianconero. Buona fortuna Asia e Melissa!