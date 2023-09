Dal sito ufficiale della JuveLa stagione 2023/2024 Irinala giocherà alÈ ufficiale, infatti, il passaggio della giocatrice classe 2004 dellaal club campano, in prestito fino al 30 giugno 2024.La storia di Irina ve l'abbiamo già raccontata qui . È la storia di una ragazza che ha trasformato il suo sogno in realtà.Ora, dopo una stagione travagliata nella quale ha potuto giocare soltanto poche partite con la Primavera femminile - togliendosi, però, la soddisfazione di esordire in Prima Squadra in amichevole con il Servette -, per Irina inizia una nuova avventura in un palcoscenico importante come la Serie A, dove potersi mettere in mostra.In bocca al lupo!