L'ANNUNCIO DEL TAVAGNACCO



"Nicole Sciberras è il primo dei tre rinforzi della rosa per il Tavagnacco richiesti e approvati dal mister. Difensore eclettico, in grado di spaziare su più ruoli, ventenne, arriva in prestito dalla Juventus. Titolare nella nazionale di Malta è pronta al salto di categoria nella Serie B.

Arriverà in Italia dopo aver terminato le vacanze nel suo Paese di origine e pronta per il ritiro di fine luglio."



Spesso aggregata alla prima squadra, Sciberras in queste due stagioni ha giocato nella Juve Women Primavera.