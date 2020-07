L'Empoli Ladies ha annunciato l'arrivo a titolo temporaneo dalla Juventus Women di Benedetta Glionna, attaccante classe '99 napoletana, cresciuta nel Fiammamonza, di proprietà bianconera dal 2017. Nella stagione appena trascorsa la Glionna ha militato nell'Hellas Verona, dove ha realizzato 5 reti in 16 presenze in campionato. La Juve continua dunque a girarla in prestito in giro per la Serie A femminile, così da agevolarne e monitorarne la crescita. Si tratta del secondo prestito ufficializzato oggi, dopo quello di Sofia Cantore alla Florentia San Gimignano.