Dal sito Juventus.com

​Il ChievoVerona Women FM è lieto di annunciare l’acquisto a titolo temporaneo di Gaia Distefano, attaccante classe 2002 in arrivo dalla Primavera della Juventus.

La giovane calciatrice andrà a rafforzare la rosa di mister Dalla Pozza, che dopo l’approdo in gialloblù del portiere Giada Pilato, accoglie dal mercato invernale anche la prima giocatrice di movimento, una freccia in più da aggiungere al proprio arco per quanto riguarda il reparto offensivo.

“Ho scelto il Chievo per poter fare un’esperienza in Serie B che sicuramente mi farà crescere e capire molte cose. Purtroppo in Primavera ci hanno fermato, ma quando si è presentata questa opportunità l’ho colta al volo senza pensarci due volte“, sono le prime parole di Gaia Distefano da nuova giocatrice gialloblù.



Cresciuta calcisticamente nelle giovanili del club bianconero, Gaia è già da diverso tempo nel giro della Nazionale italiana Under 19. Con la maglia della Vecchia Signora ha vinto l’ultima edizione della Viareggio Women’s Cup, ma ma soprattutto si è laureata campionessa d’Italia U17 nella stagione precedente, realizzando anche uno dei rigori decisivi nella Finale Scudetto contro l’Inter.

“É stata un’ emozione unica e spero di poter rivivere qualcosa di simile anche con questi colori – ha dichiarato la neo clivense a proprosito di quella esperienza. La Juventus mi ha insegnato tanto e non posso che portarla dietro con me”.