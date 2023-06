Dal sito ufficiale della Juve.L’abbiamo vista crescere ed esordire in Serie A con la maglia della Juve.L’abbiamo anche già vista esultare con noi, dopo il gol messo a segno in Coppa Italia contro il Chievo e dopo i trofei alzati in bianconero.L’abbiamo lasciata giovanissima, con sprazzi di grande talento e con un futuro roseo davanti a sé.La ritroviamo pronta a riprendere il cammino insieme:La centrocampista, classe 2001, dopo i tre anni in prestito in Serie A, ha terminato l’Erasmus, citando la più che mai azzeccata metafora di Stefano. Due stagioni all’Empoli e una al Sassuolo, sempre nella massima serie, sempre da protagonista, migliorando gara dopo gara e confermando le attese, conquistandosi anche la convocazione in Nazionale maggiore, con cui ha esordito il 14 giugno 2021 nell’amichevole contro l’Austria.Ora è pronta a indossare nuovamente la maglia bianconera. Adesso è il momento di ricominciare a combattere insieme.Bentornata a casa, Melissa!