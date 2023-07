Pochi istanti fa, la Juventus Women ha pubblicato un comunicato ufficiale, in cui ha annunciato il trasferimento in prestito di di Martina Toniolo alla Fiorentina.'Martina Toniolo, nella stagione 2023/2024, giocherà nella Fiorentina.Definita ufficialmente la cessione temporanea annuale del difensore classe 2001.Rientrata dal prestito alla Lazio – squadra con la quale ha sfiorato la promozione in Serie A nello spareggio play-off perso di misura contro il Pomigliano nello scorso campionato – Toniolo si appresta a vivere un’altra annata che senza ombra di dubbio sarà estremamente formativa. Questa volta nella massima serie.Buona fortuna, Martina!'.