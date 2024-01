Dal sito ufficiale della Juve.Soledadchiuderà la stagione 2023/2024 all', nel Canavese.È ufficiale la cessione temporanea annuale del portiere classe 2003 che giocherà la seconda parte di questa annata inNata il 14 agosto 2003 ad Asuncion, in Paraguay, Soledad indossa la maglia della Juventus da un anno, dal gennaio 2023. Sportiva da sempre, dopo aver praticato diverse discipline sportive tra cui nuoto ed equitazione, ha scelto il calcio.È arrivata in Italia dopo le esperienze, tutte vissute in Paraguay, nelle Giovanili di Guaranì, Olimpia, Sol de América, Junior de Barranquilla e infine Libertad Limpeño.Alla Juventus è stata aggregata alla Primavera, difendendo i pali della nostra Under 19 femminile.Ora una nuova avventura la attende!In bocca al lupo!