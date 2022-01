Squad News | Valentina Soggiu has joined Sampdoria on loan.



Best of luck, Vale! pic.twitter.com/kS79Q8hwL1 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 14, 2022

Movimenti di mercato in casa, in particolar modo per quel che riguarda il reparto dei portieri. La società bianconera, infatti, ha ufficializzato la partenza in prestito di Valentina, destinazione. Al suo posto, nel ruolo di terzo portiere, è stata ufficializzata nei giorni scorsi Camilla