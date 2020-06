Aleksandra Sikora non è più una giocatrice della Juventus. La ragazza lascia Torino per volare in Norvegia, all’LSK Kvinner. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso un post su Instagram: “Nuovo acquisto! Siamo lieti di annunciare la firma del vicecapitano della Polonia Aleksandra Sikora, con un contratto di 18 mesi. La 29enne giocava nella Juventus dal 2018. Precedentemente aveva vestito le maglie dell’ACF Brescia e del Medyk Konin. Aleksandra ha rappresentato il suo paese 80 volte, ha segnato 10 gol ed è vicecapitano dal 2014. Nick Loftus: “Il suo arrivo porta tanta esperienza e leadership nel gruppo, con le sue qualità dentro e fuori dal campo. Benvenuta nella famiglia di Klepp Aleksandra!”.