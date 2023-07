Attention!



Linda has something to say! pic.twitter.com/F3iF2VHG8p — Juventus Women (@JuventusFCWomen) July 6, 2023

Lindaha rinnovato per un'altra stagione il suo contratto con la Juventus Women. Nonostante le voci di mercato che la vedevano protagonista nelle scorse settimane. Queste le parole con cui ha annunciato il rinnovo ai canali ufficiali della Juventus:"Ciao a tutti, ora vado al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda ma quando finisco ci rivediamo ancora a Torino per un'altra stagione insieme".