La prossima stagione la Juventus Under 19 femminile avrà un volto nuovo in panchina, dopo l'addio di Silvia Piccini al termine di una stagione che ha visto nuovamente le giovani bianconere raggiungere la finale Scudetto arrendendosi soltanto alla Roma.Sarà Matteo Scarpa il volto nuovo della nostra Primavera, anche se il suo profilo è già ben noto ai più.Nato ad Asti il 29 novembre 1983, per Matteo la prossima sarà la decima stagione in bianconero. Il suo percorso con i nostri colori è iniziato nell'estate del 2013, con l'Attività di Base maschile. Poi, dopo tre annate, è iniziato il suo percorso da vice-allenatore nella Prima Squadra femminile. Un inizio che è coinciso con la creazione della Juventus Women. Matteo, dunque, è stato per quattro stagioni il vice di Rita Guarino e per due l'assistente di Joe Montemurro. Dal prossimo anno, una nuova esperienza: guidare come primo allenatore l'Under 19 femminile.A lui, che dal primo giorno qui ha dimostrato enorme entusiasmo e grande professionalità, auguriamo fin da subito buon lavoro. Prima, però, c'è da concludere questa stagione con la speranza che si possa festeggiare con un trofeo.