Pen to paper!



@SaraGama_ITA has officially extended her contract until 2024!



Congrats, Cap!

. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del club bianconero. Ecco il comunicato:"Il legame tra Sara Gama e le Juventus Women si rinsalda. La capitana, in coda a un 2021 straordinario e all'alba di un 2022 iniziato alla grande, rinnova il suo contratto fino al 2024, per aggiungere altre pagine al suo romanzo bianconero.Sara è un pilastro della squadra dal primo giorno, da quando ancora in pochissimi avrebbero potuto immaginare ciò che sarebbe stato costruito stagione dopo stagione. In quel progetto divenuto sempre più grande e vincente, lei è sempre stata in prima linea. In campo e fuori, con quella fascia stretta intorno al braccio a rappresentare una missione cui ha adempiuto con tutta sé stessa. E vuole continuare a farlo.Sono otto i trofei alzati al cielo con la Juve fin qui. Novantatré le presenze. Infinite le emozioni condivise con un gruppo straordinario. Le ultime in Champions League, con l’ingresso tra le prime otto d’Europa, e in Supercoppa Femminile, con la conquista della terza di fila. Altri grandi passi compiuti insieme, con lo sguardo già rivolto ai prossimi obiettivi.Non vediamo l’ora di inseguirli! Congratulazioni, Sara".