"Cecilia Salvai ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, la calciatrice può tornare alla regolare attività".



Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus. Le Women hanno dovuto fare a meno del difensore da inizio novembre! Dopo quasi un mese, quindi, Salvai può tornare a disposizione di coach Rita Guarino. Un bel regalo per Cecilia, che ieri ha compiuto 27 anni. Bisognerà vedere se potrà essere arruolabile già per la partita contro il Napoli di dopodomani alle 14.30.