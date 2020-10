"Giornata di rinnovi in casa bianconera. Prolungano il proprio contratto fino al 30 giugno 2022 cinque giovani giocatrici della prima squadra: Lisa Boattin, Arianna Caruso, Aurora Galli, Vanessa Panzeri e Andrea Staskova".



Questo il comunicato ufficiale della Juventus, che aggiunge: "Rinnovo che vuol dire fiducia nei loro enormi margini di crescita e, ovviamente, nella capacità di incidere sul presente bianconero. Per Lisa, Arianna, Yaya e Vanessa è il prolungamento di una storia nata con la fondazione delle Juventus Women, per Andrea il prosieguo dell'avventura cominciata, con un ottimo impatto, la scorsa stagione, dove è stata capace di andare in gol in tutte le competizioni disputate dalle bianconere.



Caruso, classe '99, ha toccato in questo avvio di campionato quota 75 presenze con la nostra maglia, con gol importanti contro Verona e San Marino, ma i numeri restituiscono solo una parte del suo contributo. Mix perfetto di grinta e qualità, al pari di Galli, classe '96 e sempre preziosa, stagione dopo stagione, per coach Guarino, che non rinuncia praticamente mai a Boattin, classe '97, ma con il piglio della veterana già dai primi passi in bianconero. Staskova e Panzeri, entrambe classe 2000, continuano a crescere e cogliamo l'occasione per augurare a Vanessa buona guarigione.



Congratulazioni, ragazze! Siamo pronti a condividere ancora splendidi momenti insieme".