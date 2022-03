"Insieme dal primo giorno, fianco a fianco anche di fronte alle prossime sfide. Cecilia Salvai rinnova il suo contratto con le Juventus Women fino al 2024".



Inizia così il comunicato della Juventus che annuncia il rinnovo di Salvai. E continua:

"Una firma sul futuro quella di Cecilia, che nel presente sta lavorando per tornare in campo il prima possibile e nelle migliori condizioni. Dopo una prima parte di stagione giocata a livelli altissimi, inanellando prestazioni straordinarie e grandi risultati, infatti, nell’ultima gara del 2021 è arrivato l’infortunio. Un infortunio che ora la costringe a sostenere e accompagnare le sue compagne fuori dal campo, senza fare mai mancare il suo contributo al gruppo.



Sono 92 fin qui le presenze in totale in bianconero. Tutte da protagonista, tutte da leader. E quel numero dovrà essere aggiornato ancora tante volte. Perché la Juve la aspetta a braccia aperte, per inseguire altri obiettivi e crescere ancora. Senza limiti.



Congratulazioni, Ceci"