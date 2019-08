Ecco il comunicato: "La sua presenza nelle Juventus Women è costante, e lo è anche dopo l’infortunio che ha subito lo scorso marzo. Cecilia Salvai è una campionessa, una lottatrice, un difensore di valore assoluto, ma è anche un simbolo della squadra, cui non ha mai smesso di stare accanto, anche mentre sta recuperando la condizione migliore per poter, finalmente, tornare in campo. E allora, mentre le auguriamo di rientrare il più presto possibile, siamo felici di annunciare che Cecilia rinnova il suo contratto, e sarà bianconera fino al 2021!".