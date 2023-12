Dal sito ufficiale della Juve.Sono giorni splendidi per Martina. Prima il traguardo delle 100 presenze in bianconero, con tanto di maglia consegnata allo Juventus Museum, e, ora, un altro momento speciale: ildel contratto.È ufficiale, infatti, il suo rinnovo con la Juventusfino al 2026. Un prolungamento importante per lei, che ha vestito il bianconero dal primo giorno di vita delle, è maturata nella parentesi in prestito al Sassuolo, ed è tornato per essere protagonista indiscussa. Un punto fermo. Lo raccontano i numeri e lo racconta forse ancora di più la fiducia che ripongono in lei compagne e allenatore.Insuperabile in difesa, preziosa anche in fase offensiva, dal suo rientro ha saputo dare alla squadra tutto, non tremando mai davanti a nessun ostacolo. Campionato, finali o Champions League, ogni sfida affrontata a testa alta, lasciando sempre il campo con la consapevolezza di aver dato tutto per sé stessa, per quel gruppo così simile a una famiglia e per la maglia bianconera. Ora la firma sul futuro, da affrontare con questo stesso spirito.Congratulazioni, Lenzi!