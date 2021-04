Periodo di novità e ufficializzazioni negli uffici della Uefa. Questa volta però si parla di Champions League femminile. L'organo del calcio europeo, infatti, ha comunicato che dall'anno prossimo saranno redistribuiti 24 milioni di euro al calcio femminile in tutta Europa, derivanti dal massimo torneo continentale. Quattro volte le cifre attuali! Così ha commentato la decisione il presidente Aleksander Ceferin: "L'annuncio di oggi è un enorme passo avanti per il calcio. Il nuovo modello di distribuzione finanziaria della competizione rafforzerà l’intero movimento professionistico femminile in Europa".