, riportato sul sito ufficiale bianconero:"GROUP 8 - CHAMPIONS PATH - ROUND 1Ore 15:00 Semifinale 1 - JUVENTUS vs KAMENICA SASA (MKD) - JUVENTUS TRAINING GROUND VINOVOOre 21:00 Semifinale 2 - St. Polten Frauen (AUT) vs Beşiktaş (TUR) - JUVENTUS TRAINING GROUND VINOVOOre 15:00 Finale 3°/4° posto - JUVENTUS TRAINING GROUND VINOVOOre 21:00 Finale 1°/2° posto - JUVENTUS TRAINING GROUND VINOVO"."Le Juventus Women - scrive il sito bianconero - sono state inserite nel Gruppo 8 insieme al St. Polten Frauen (Austria), al Kamenica Sasa (Macedonia del Nord) e al Beşiktaş (Turchia). La prima avversaria delle bianconere sarà il Kamenica Sasa e il match si disputerà il 18 agosto. La vincente del match tra la Juve e la formazione macedone affronterà il 21 agosto (sempre nella stessa sede) la squadra che uscirà vittoriosa dall’altro incontro. Chi trionferà in entrambe le occasioni avanzerà al secondo turno preliminare che consisterà in uno scontro diretto di andata e ritorno. Chi avrà la meglio accederà, di diritto, alla fase a gironi della UWCL".